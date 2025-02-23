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Lyon PSG CANLI nereden izlenir? Lig 1 Lyon PSG maçı ne zaman, hangi kanalda?

Lyon PSG CANLI nereden izlenir? Lig 1 Lyon PSG maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Lig 1'de haftanın en önemli maçlarından Lyon PSG maçı öncesi Lyon PSG maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Lyon PSG maçına saatler kaldı. Peki, Lyon PSG maçı hangi kanalda? Lyon PSG maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Lyon PSG maçı hangi kanalda? Lyon PSG maçı öncesi Lyon PSG maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Lig 1 önemli mücadelelerinden Lyon PSG maçı detayları araştırılıyor. Peki, Lyon PSG maçını hangi kanal veriyor? İşte Lyon PSG maçı yayın bilgisi haberimizde!

LYON PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon ile PSG arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 3 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

LYON PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Lyon PSG maçı, 23 Şubat Pazar günü oynanıyor.

Lyon PSG maçı, saat 22:45'te başlayacak.

LYON PSG MAÇI KAÇ KAÇ?

Lyon PSG maçı henüz bitmedi.

LYON PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lyon ve PSG, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Lyon'da, Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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