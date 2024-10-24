Lyon Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Lyon maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Lyon Beşiktaş maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş bu akşam Lyon ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Beşiktaş'ın Lyon ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Lyon Beşiktaş ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Beşiktaş'ın Lyon maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Lyon Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

LYON BEŞİKTAŞ İLK 11

Lyon Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu:

Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa, Joao Mario, Muci, Immobile.

LYON BEŞİKTAŞ YEDEKLER

Beşiktaş'ın Lyon maçı yedekleri şu isimlerdir:

Mustafa Hekimoğlu, Terzi, Keleş, Zainutdinov, Yakup Arda Kılıç, Semih Kılıçsoy, Salih Uçan, Al Musrati, Talha Sanuç, Bulut, Yaşar, Baytekin

LYON BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon Beşiktaş maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Lyon Beşiktaş maçını güncel TRT Spor frekans bilgileri ile canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz. Lyon Beşiktaş maçı TRT Tabii platformundan da canlı yayınlanacak.

LYON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Lyon Beşiktaş maçı saat 22.00'de başlayacak.