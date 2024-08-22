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Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde?

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde?

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde?

LUGANO HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Lugano Futbol Kulübü, İsviçre'nin Lugano kentini Super League'de temsil eden takımdır. 1908 yılında kurulan Lugano Futbol Kulübü, 2004 yılında maddi sorunları nedeniyle küme düşürüldükten sonra AC Lugano adıyla yeniden kuruldu. 2008'de adını yeniden Lugano Futbol Kulübü olarak değiştirdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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