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Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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Lugano Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lugano Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Lugano Fenerbahçe maçı yayın bilgisi!

Lugano Fenerbahçemaçı hangi kanalda? Lugano Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lugano Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Lugano Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lugano Fenerbahçe maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak. Lugano Fenerbahçe maçını Spor Smart'tan şifresiz izleyebilmeniz için D-Smart Aile Spor Paketi kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Aile Spor Paketi sahipleri bu akşamki Lugano Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Lugano Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç Spor Smart'tan canlı olarak izlenebilecek.

LUGANO FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Lugano Fenerbahçe maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.30 açıklanması bekleniyor.

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lugano Fenerbahçe maçı, Lugano'da, Stadio di Cornaredo Stadyumu'nda oynanacak.

Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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