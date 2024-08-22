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Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda? LUGANO BEŞİKTAŞ maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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Lugano Beşiktaş UEFA maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lugano Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Lugano Beşiktaş maçı yayın bilgisi!

LUGANO BEŞİKTAŞ maçı hangi kanalda? Lugano Beşiktaş UEFA maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lugano Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Lugano Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde!

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Lugano ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Lugano Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç S Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

LUGANO BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Lugano Beşiktaş maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine1 saat kalaaçıklanması bekleniyor.

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lugano Beşiktaş maçı, Thun'da, Stockhorn Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
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