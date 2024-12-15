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Livakovic sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek?

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Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında 2 yıldızını birden sakatlığa kurban verdi. Kaleci Dominik Livakovic sakatlandı ve yerini 33. dakikada Ertuğrul Çetin'e bıraktı. İkinci yarıda sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Oğuz'un yerine 55. dakikada Saint Maximin girdi. Livakovic sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasından RAMS Başakşehir'i konuk etti. Sarı lacivertli takımda müsabakanın ilk yarısında sakatlık şoku yaşandı. Livakovic sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek?

LİVAKOVİC SAKATLANDI MI?

Oyuna devam edemeyen Livakovic'in yerine 33. dakikada Ertuğrul Çetin oyuna girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu değişiklik sırasında kalan dakikalarda kaleyi koruyacak olan 21 yaşındaki genç kaleciye destek tezahüratı yaptı. Fenerbahçe'de kalecilerden İrfan Can Eğribayat, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

OĞUZ AYDIN DA SAKATLANDI

Öte yandan Oğuz Aydın da karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandı. Kemen ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerden kalkamayan Oğuz, oyuna devam edemedi ve sağlık görevlilerinin yardımıyla sekerek saha kenarına geldi. Milli futbolcunun yerine 55. dakikada Saint-Maximin oyuna dahil oldu.

Livakovic sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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