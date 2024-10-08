Livakovic Fenerbahçe'den gidecek mi? Geçen sezon Fenerbahçe'de yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Dominik Livakovic, bu sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Takımdan ayrılacağı iddiaları dile getiriliyor. Peki, Livakovic Fenerbahçe'den gidecek mi? Detaylar...

LİVAKOVİC FENERBAHÇE'DEN GİDECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic'e Suudi Arabistan'dan talip olduğu öğrenildi. Livakovic için Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye büyük bir teklif sunması bekleniyor.

Sezon başında onu takip eden Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin Livakovic için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Suudi kulüplerinin, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını astronomik bir teklifle çalması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler başarılı kaleciyi geçen yıl Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten 6.6 milyon euro karşılığında renklerine katmıştı. Livakovic, bu sezon 13 maçta 14 gol yerken 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Hırvat kalecinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.