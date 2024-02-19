LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? LİMAK kimin? LİMAK katılım endeksine uygun mu?

Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı. SPK onayı alan şirket, 14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz olmuştu. 16,20 TL hisse fiyatıyla harka arz olan şirket paylarının bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Peki, Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Detaylar haberimizde...

LİMAK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Limak halka arz katılım endeksine uygundur. Buna göre İslami hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından tercih edilebilir.

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT?

2.1 Milyon katılıma - 52 Lot

2.5 Milyon katılıma - 44 Lot

2.9 Milyon katılıma - 38 Lot

3.3 Milyon katılıma - 33 Lot

3.7 Milyon katılıma - 30 Lot

4.1 Milyon katılıma - 27 Lot

4.5 Milyon katılıma - 24 Lot

4.9 Milyon katılıma - 22 Lot verilecektir.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO KİMİN?

Limak Doğu Anadolu Çimento Limak Holding'e aittir. Limak Holding 1976 yılında inşaat amacıyla kurulmuş bir şirketler grubudur. Günümüzde inşaat sektörüne ek olarak turizm, çimento, enerji, altyapı, havacılık, elektrik ve mekanik taahhüt, teknoloji ve yiyecek-içecek sektörlerinde de hizmet vermektedir.

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzına onay verdi. Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı. 14-16 Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilen Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arz büyüklüğü 2,53 milyar TL oldu.