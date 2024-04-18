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Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE!

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18 Nisan Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacak karşılaşma, Villeneuve d'Ascq'daki Pierre-Mauroy Stadyumu'nda gerçekleşecek. Lille - Aston Villa maçı canlı izleme linki araştırılıyor. Peki, Lille- Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille- Aston Villa maçı ne zaman

18 Nisan Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Lille - Aston Villa maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Lille - Aston Villa CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Lille- Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille- Aston Villa maçı ne zaman

LİLLE - ASTON VİLLA A MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Lille ile Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak. Maç, saat 19:45'te başlayacak. TV 8 Buçuk, CBC Sport ve Exxen kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, Villeneuve d'Ascq'daki Pierre-Mauroy Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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