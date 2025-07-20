Koleksiyon meraklılarının radarına giren Labubu, tasarımıyla olduğu kadar piyasadaki nadirliği ve fiyatıyla da dikkat çekiyor. Özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda trend haline gelen bu figür, "Labubu nasıl satın alınır?" sorusunu da beraberinde getiriyor. "Labubu nedir, nasıl satın alınır?", "nerede satılır, fiyatı nedir ve orijinali nasıl anlaşılır?" gibi en çok merak edilen soruları yanıtladık.

LABUBU NEDİR?

Labubu, Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından yaratılan ve Pop Mart tarafından "The Monsters" serisi kapsamında üretilen özel bir figür karakteridir. Sivri kulakları, dişli ağzı ve sevimli ama yaramaz görünümüyle dikkat çeken Labubu, blind box (sürpriz kutu) konseptiyle satılmaktadır. Yani satın alınan kutunun içinden hangi figür çıkacağı önceden bilinmez.

LABUBU NASIL SATIN ALINIR?

Orijinal versiyonlarını resmi mağazalardan, web sitelerinden ya da güvenilir yerel satıcılardan temin edebilirsiniz. Ucuz ve çok düşük fiyatlı ürünlerden kaçınarak sahte riski en aza indirebilirsiniz.

ORİJİNAL LABUBU NASIL ANLAŞILIR?

Orijinal Labubu figürleri, Pop Mart logosu, hologram etiketi ve yüksek kalite ambalajıyla ayırt edilebilir. Ucuz ve ambalajsız ürünler genellikle sahte olur. Sahte figürler hem sağlığa zararlı olabilir hem de koleksiyon değeri taşımaz.