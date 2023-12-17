La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor? soruları La Liga maçlarını izlemek isteyen birçok kişi tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Peki, La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2023?

Primera Division, bilinen ismiyle La Liga veya sponsorluk anlaşmasından dolayı La Liga Santander, İspanya futbol liginin en üst düzey ligidir. Bu nedenle La Liga maçları hangi kanalda? Sorusu, zaman zaman futbolseverler tarafından sık sık arama motorlarında araştırılmakta ve sorgulatılmakta. Peki, La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2023?

LA LİGA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

La Liga maçları S Sport ve S Sport Plus ekranlarında yayınlanıyor. İspanya Ligi karşılaşmalarını takip etmek isteyenler S Sport ve S Sport Plus kanallarını takip edebilir. La Liga Santander, İspanya futbol liginin en üst düzey ligidir. Genel olarak en üst düzey lig olan 1. Lig için kullanılsa da tüm ligleri kapsar. En üst seviyedeki iki lig olan Primera División (1. Lig) ve Segunda División (2. Lig) profesyonel takımlardan oluşurken diğer ligler amatördür.

HANGİ LİGLERİN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA turnuvaları - EXXEN

Süper Lig - beIN SPORTS

Premier League - beIN SPORTS

LaLiga - S Sport

Bundesliga - beIN SPORTS, Tivibu Spor

Serie A - S Sport

Ligue 1 - beIN SPORTS

LA LİGA ŞAMPİYONU KİM OLDU 2023?

İspanya La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Espanyol'u 4-2 yenen Barcelona, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 27. kez kupayı müzesine götürdü.