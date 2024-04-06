Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!

Ramazan bayramına sayılı günler kala kuyumculardan alışveriş yapmayı planlamakta olan birçok kişi tarafından kuyumcuların açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!

KUYUMCULAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Kuyumcular, hafta içi saat 09:00 ile 19:00 arasında hizmet vermekte fakat Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır. 10 – 11 – 12 Nisan tarihi hafta içine denk gelmesi nedeni ile kuyumcular açık olacaktır. Buna göre altın, gümüş gibi değerli madenlerin alım - satımını yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini hafta içi veya Cumartesi günü tamamlamalıdır.