Kulüpler Birliği başkanı kim oldu? Kulüpler Birliği Başkanları!
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Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda vakfın yeni başkanı seçildi. Peki, Kulüpler Birliği başkanı kim oldu? Kulüpler Birliği Başkanları!
Kulüpler Birliği başkanı kim oldu? Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda vakfın yeni başkanı seçildi. Peki, Kulüpler Birliği başkanı kim oldu? Kulüpler Birliği Başkanları haberimizde...
Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofisinde toplandı. Yeni başkanın belli olacağı toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tek aday olarak katıldı. Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un vakfın genel kurulunda tek aday olarak katıldığı öğrenildi. Tek aday olduğu seçimde Ali Koç başkan olarak seçildi.
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