Kulüpler Birliği başkanı kim oldu? Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda vakfın yeni başkanı seçildi. Peki, Kulüpler Birliği başkanı kim oldu? Kulüpler Birliği Başkanları haberimizde...

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI KİM OLDU?

Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofisinde toplandı. Yeni başkanın belli olacağı toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tek aday olarak katıldı. Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu.

BAŞKAN ALİ KOÇ OLDU

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un vakfın genel kurulunda tek aday olarak katıldığı öğrenildi. Tek aday olduğu seçimde Ali Koç başkan olarak seçildi.

DAHA ÖNCE BAŞKANLIK YAPAN İSİMLER

İlhan Cavcav

Cemal Aydın

Özhan Canaydın

Aziz Yıldırım

Yıldırım Demirören

Halil Ünal

Göksel Gümüşdağ

Dursun Özbek

Fikret Orman

Mehmet Sepil

Ahmet Nur Çebi

Ahmet Ağaoğlu

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