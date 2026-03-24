Köylüler dağ tepe onu arıyor: Altın bulmuş gibi seviniyoruz

Burdur Bucak’ta kuzugöbeği mantarı sezonu başladı; yüksek rakımlı dağlarda toplanan ve kilosu altınla yarışan mantar, hem geçim kaynağı hem de doğa tutkunları için heyecanlı bir arayış sunuyor.

  • Kuzugöbeği mantarı sezonu Burdur'un Bucak ilçesinde başladı ve haziran ayına kadar devam ediyor.
  • Kuzugöbeği mantarı deniz seviyesinden 200 metre yükseklikte görülüyor ve 1600 metre rakıma kadar yetişebiliyor.
  • Kuzugöbeği mantarı orman köylüsü için önemli bir gelir kaynağı olup kilosu yüksek fiyatlara alıcı buluyor.

Burdur’un Bucak ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve baharın habercisi olarak bilinen kuzugöbeği mantarı sezonu başladı. Yüksek rakımlı ormanlık alanlarda yetişen mantar, yöre halkı tarafından toplanmaya başlandı.

HAZİRAN AYINA KADAR DEVAM 

Yağış durumuna bağlı olarak mart, nisan ve mayıs aylarında ortaya çıkan kuzugöbeği mantarı, deniz seviyesinden yaklaşık 200 metre yükseklikte görülmeye başlıyor ve 1600 metre rakıma kadar uzanan bölgelerde yetişebiliyor. Sezonun haziran ayına kadar devam ettiği belirtiliyor.

ORMAN KÖYLÜSÜ İÇİN GEÇİM KAYNAĞI

Kuzugöbeği mantarı, özellikle orman köylüsü için önemli bir gelir kapısı olarak öne çıkıyor. Kilosunun yüksek fiyatlara alıcı bulması nedeniyle “altın değerinde” olarak nitelendirilen mantar, bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Taze olarak tüketilebilen kuzugöbeği mantarı, aynı zamanda kurutularak uzun süre saklanabiliyor.

DAĞLARDA HEYECANLI ARAYIŞ

Mantar tutkunları, sezon boyunca günlerini dağlarda geçiriyor. Kuzugöbeği toplayan Mehmet Kızıl, mantarın özellikle Katran Dağı, Sazak ve Aziziye mevkisinde yoğun olarak bulunduğunu söyledi. Kızıl, “Bazı günler birkaç tane, bazı günler 2-3 kilo civarında bulduğumuz olur. Altın bulmuş gibi seviniriz. Hiç bulamasak da bu mevsimlerde dağda kuzugöbeği aramak bizim için bir heyecan” ifadelerini kullandı.

