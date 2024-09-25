Kostic yok mu? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçında Kostic neden yok?

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 3-4 değişiklik yapması bekleniyor. Portekizli teknik adam, Mert Müldür, Szymanski ve İsmail Yüksek'i yedek kulübesinde bekletmeyi planlıyor. Ayrıca sakatlığı süren Maximim de riske edilmeyebilir. Peki, Kostic yok mu? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçında Kostic neden yok?

FENERBAHÇE UNİON SAİNT-GİLLOİSE AMÇINDA KOSTİC NEDEN YOK?

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 3-4 değişiklik yapması bekleniyor. Portekizli teknik adam, Mert Müldür, Szymanski ve İsmail Yüksek'i yedek kulübesinde bekletmeyi planlıyor. Ayrıca sakatlığı süren Maximin de riske edilmeyebilir.

Sarı-lacivertli ekibin muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

"Livakovic- Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko, En-Nesyri"

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Ryan Kent, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz, Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda olmayacak.

Sarı-lacivertli ekibin Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan Osayi-Samuel bir süredir takımdan uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan 27 yaşındaki futbolcunun Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.