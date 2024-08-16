Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Konya GS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Konyaspor Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Konyaspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Konyaspor Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde!

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Konyaspor Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Konyaspor Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

KONYASPOR GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Konyaspor Galatasaray maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.00'de açıklanması bekleniyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor Galatasaray maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.