Kinetix, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Kinetix hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Kinetix hangi ülkenin? Kinetix tuvalet kağıdı hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Kinetix markası nereye ait?

Kinetix hangi ülkenin? Kinetix tuvalet kağıdı hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Kinetix markası nereye ait?

Kinetix hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Kinetix, ülke genelinde 1100'den fazla satış noktasında müşterileriyle buluşmaktadır. Peki, Kinetix hangi ülkenin? Kinetix tuvalet kağıdı hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Kinetix markası nereye ait?

KİNETİX HANGİ ÜLKENİN?

Kinetix, 1989 yılında lanse edildiği günden bu yana Türkiye'de geniş bir müşteri kitlesi tarafından beğeniyle karşılanan bir spor ayakkabı ve giyim markasıdır. Kinetix, Türkiye'de bilinen ve tercih edilen ilk 5 spor ayakkabı markasından biri olarak öne çıkmaktadır. Her yıl yaklaşık 12 milyon çift spor ayakkabı satışı gerçekleştirerek geniş bir müşteri kitlesine ulaşmaktadır. Kinetix, kalitesi, çeşitliliği ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından biri olmayı sürdürmektedir.