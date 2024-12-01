Kim Milyoner Olmak İster Hüseyin Görücü kimdir? İşitme engelli Hüseyin Görücü kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan işitme engelli Hüseyin Görücü, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, İşitme engelli Hüseyin Görücü kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kim Milyoner Olmak İster Hüseyin Görücü kimdir?
İşitme engelli milli sporcu Hüseyin Görücü'nün yarışmacı olduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle ekrana geldi. İzleyiciler ise Kim Milyoner Olmak İster Hüseyin Görücü kimdir ve İşitme engelli Hüseyin Görücü kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HÜSEYİN GÖRÜCÜ KİMDİR?
Hüseyin Görücü doğuştan sağırdır. Ailesi de işitme engelli olan Görücü, sporcudur.
Hüseyin Görücü, Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında 50.0000 TL barajını aşmış ve başarılı birperformans sergilemiştir.
Hüseyin Görücü, U21 Avrupa Futbol şampiyonasında şampiyon olmuştur.