Galatasaray ile Kevin de Bruyne flörtü artık kimseden saklanmıyor. Manchester City ile sözleşmesini yenilemeyen Belçikalı oyuncu sezon sonunda İngiliz devinden kesin olarak ayrılmaya karar verdi.Kevin De Bruyne Galatasaray'a gelecek mi?

KEVİN DE BRUYNE GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, Sportcell Youtube kanalında Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili önemli bilgiler aktardı.

"Galatasaray tarafının Kevin De Bruyne tarafıyla temaslarda bulunduğu bilgisi güvendiğim kaynaklardan geldi. Sağlam bir imza parası istiyor. De Bruyne'e hem Galatasaray hem Fenerbahçe talip."

Ajans1905'ten Kadir Çetinçalı, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili bilgiler aktardı.

"Galatasaray'ın Kevin De Bruyne ile ilgili bir girişimi yok. Galatasaray'dan konuştuğum isimler 'Gerçeklik payı yok' dedi."

Play Spor Youtube kanalında Ertan Süzgün, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili bilgiler aktardı.

"Kevin De Bruyne, 'Acaba fırsat transfer olur mu?' diye düşünülen isimlerden bir tanesi. Onu da sordum. Ancak 'Şartları itibarıyla şu an için olma durumu yok' dendi."

KEVİN DE BRUYNE KİMDİR?

Kevin De Bruyne, 28 Haziran 1991 tarihinde Gent, Belçika'da dünyaya geldi.

Futbola 2003 senesinde doğduğu şehir ile aynı ismi taşıyan Gent altyapısında başlayan De Bruyne, 2005 senesinde Genk altyapısına geçti.

İlk profesyonel sözleşmesini de 2008 senesinde Genk ile imzaladı.

4 sezon Genk'te 84 maçta forma şansı bulan De Bruyne, 14 de gol attı.

2012 senesinde İngiliz devi Chelsea'ye transfer oldu. 2012 senesinde eski takımı Genk'e, 2013 senesinde de Alman devi Werder Bremen'e kiralandı.

Werder Bremen'de kiralık oynadığı sezonda 33 maçta görev alan De Bruyne, 10 gol atarak takımına katkı sağladı. Burada oynadığı futbolla göz dolduran Belçikalı sporcu, Alman kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.

2014 senesinde Almanya'nın önemli kulüplerinden Wolfsburg'a transfer oldu. 2014-15 sezonunda burada 70 maçta forma şansı bulan futbolcu, 20 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

2015 senesinde İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester City tarafından 80 Milyon Euro karşılığında transfer edildi. Bu transfer sonucunda, Bundesliga'dan en yüksek ücretle ayrılan futbolcu oldu.

Kevin De Bruyne, 2011 senesinden bu yana Belçika Milli Takımı'nda forma giymektedir.