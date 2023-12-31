Kerem Aktürkoğlu hasta mı? Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Kerem Aktürkoğlu ameliyat mı oldu?

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu hasta mı? Merak ediliyor ve bu kapsamda sevenleri tarafından Kerem Aktürkoğlu ameliyat mı oldu? Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Soruları araştırılıyor. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada merak edilen soru yanıt buldu. Peki, Kerem Aktürkoğlu hasta mı? Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Kerem Aktürkoğlu ameliyat mı oldu?

KEREM AKTÜRKOĞLU HASTA MI?

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle sponsor hastanemiz Medicana Ataköy'de başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.