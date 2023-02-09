Fransız basını "Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla meşguldü. Uzun süren çalışmalar sonucu enkaz altındaki Kerem'i sağ salim kurtarmayı başardı." ifadeleri kullanıldı. Peki, Kerem Aktürkoğlu 99 depreminde enkazdan mı kurtarıldı?

Kerem Aktürkoğlu 1999 depremi enkazdan mı kurtarıldı? Fransız basını "Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla meşguldü. Uzun süren çalışmalar sonucu enkaz altındaki Kerem'i sağ salim kurtarmayı başardı." ifadeleri kullanıldı. Peki, Kerem Aktürkoğlu 99 depreminde enkazdan mı kurtarıldı? Detaylar...

KEREM AKTÜRKOĞLU MARMARA DEPREMİ

Fransa'nın önde gelen haber kaynaklarından L'Equipe, yıldız oyuncu hakkında detaylı bilgiler sunan bir habere imza attı. Haberde, "İzmit yıkıldı. Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı Şaban Aktürkoğlu molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla meşguldü. Uzun süren çalışmalar sonucu enkaz altındaki Kerem'i sağ salim kurtarmayı başardı. Bu gelişme tüm Aktürkoğlu ailesini sevince boğdu. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Fatih Terim yönetiminde kendini kanıtladı. Efsane teknik direktör, Eylül 2020'de Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem ile özel olarak ilgilendi." ifadeleri kullanıldı.