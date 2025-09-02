Keny Arroyo Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Keny Arroyo hangi takıma transfer edildi?

Beşiktaş, genç futbolcularına yatırım yapan kulüpler arasında öne çıkıyor. Siyah-beyazlıların kadrosunda forma giyen 19 yaşındaki Ekvadorlu sağ kanat Keny Arroyo, kısa süreli İstanbul macerasının ardından yeni bir yolculuğa çıktı. Peki, Keny Arroyo Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Keny Arroyohangi takıma transfer oldu?

KENY ARROYO BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?

Beşiktaş'ın yaptığı resmi duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı. Bu açıklama ile birlikte, Keny Arroyo'nun Beşiktaş'tan ayrıldığı resmen kesinleşmiş oldu.

Arroyo, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplamda 14 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi. Genç yaşına rağmen gösterdiği performans, hem Türkiye'de hem de Güney Amerika'da dikkat çekti.

KENY ARROYO HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Beşiktaş'ın resmi açıklamasına göre Keny Arroyo'nun yeni adresi Brezilya'nın köklü kulüplerinden Cruzeiro oldu. Cruzeiro EC, Güney Amerika futbolunun önemli takımları arasında yer alıyor ve genç oyunculara gelişim fırsatı sunmasıyla biliniyor.

Arroyo'nun Brezilya'ya transferi, onun kariyerinde yeni bir sayfa açacak. Özellikle teknik kapasitesi, hızı ve kanatlarda sergilediği etkili oyunu, Cruzeiro taraftarları için umut verici görülüyor.