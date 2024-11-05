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Kenan Yıldız oynayacak mı? (Lille- Juventus maçı)

Kenan Yıldız oynayacak mı? (Lille- Juventus maçı)
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Futbol dünyasının merakla beklediği Lille - Juventus maçı öncesi Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Kenan Yıldız'ın maçta forma giymesi maçın sonucu üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Peki, Kenan Yıldız oynayacak mı?

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları bugün ve yarın oynanacak. Bu akşam oynanacak olan Lille- Juventus maçının detayları merak ediliyor. Özellikle, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın bu maçta forma giyip giymeyeceği araştırılıyor. Peki, Kenan Yıldız oynayacak mı? (Lille- Juventus maçı)

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Bu akşamki karşılaşmada Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Thiago Motta'nın Kenan Yıldız'a Lille karşısında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Kenan Yıldız oynayacak mı? (Lille- Juventus maçı)

LILLE- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Lille-Juventus Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı 5 Kasım Salı saat 23:00'te başlayacak. Mücadele tabii Spor 3 ekranından yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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