Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları bugün ve yarın oynanacak. Bu akşam oynanacak olan Lille- Juventus maçının detayları merak ediliyor. Özellikle, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın bu maçta forma giyip giymeyeceği araştırılıyor. Peki, Kenan Yıldız oynayacak mı? (Lille- Juventus maçı)

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Bu akşamki karşılaşmada Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Thiago Motta'nın Kenan Yıldız'a Lille karşısında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

LILLE- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Lille-Juventus Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı 5 Kasım Salı saat 23:00'te başlayacak. Mücadele tabii Spor 3 ekranından yayınlanacak.