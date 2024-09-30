Kayserispor Beşiktaş ilk 11'i! Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Kayserispor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş bu akşam Kayserispor ile Trendyol Süper Lig maçına çıkacak. Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. BJK Kayserispor ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Kayserispor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'ler belli olduğunda haberimizde yer alacaktır. Muhtemel 11'ler şöyle:

Kayserispor muhtemel 11: Onurcan, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Bourabia, Kartal, Boa Morte, Cardoso, Hasan Ali, Nazon.

Beşiktaş muhtemel 11: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Salih, Gedson, Mario, Silva, Semih, Immobile.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ YEDEKLER

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı yedekleri maç kadrolarının ardından belli olacak.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Kayserispor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.