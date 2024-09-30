Üye Girişi
Haberler

Kayserispor Beşiktaş ilk 11'i! Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Kayserispor Beşiktaş ilk 11'i! Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Beşiktaş 11'ler! Beşiktaş bu akşam Kayserispor ile Trendyol Süper Lig maçına çıkacak. Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. BJK Kayserispor ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Kayseri BJK maç kadrosu ilk 11!

Kayserispor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş bu akşam Kayserispor ile Trendyol Süper Lig maçına çıkacak. Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. BJK Kayserispor ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Kayserispor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'ler belli olduğunda haberimizde yer alacaktır. Muhtemel 11'ler şöyle:

Kayserispor muhtemel 11: Onurcan, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Bourabia, Kartal, Boa Morte, Cardoso, Hasan Ali, Nazon.

Beşiktaş muhtemel 11: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Salih, Gedson, Mario, Silva, Semih, Immobile.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ YEDEKLER

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı yedekleri maç kadrolarının ardından belli olacak.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Kayserispor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.

Kayserispor Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Beşiktaş Spor Kulübü Trendyol Süper Lig Kayserispor Beşiktaş Kayseri

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre zehirliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Van Rojin Kabaiş öldü mü, yaşıyor mu? Van Rojin Kabaiş bulundu mu? Van Rojin Kabaiş kimdir? İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Elon Musk sevgili mi? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1 Ekim Beykoz, Küçükçekmece, Üsküdar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? John Wick 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 4 filmi ne zaman, nerede çekildi? KPSS ön lisans branş bazında sıralama öğrenme ekranı (TIKLAYINIZ) Kayserispor Beşiktaş ilk 11'i! Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? CANLI maç izle! (KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Beşiktaş maçı nereden izlenir? Van uçuşlar iptal mi? Van Ferit Melen Havalimanı yangın söndü mü? Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });