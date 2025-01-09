Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne maçı, lig maçı mı ZTK maçı mı?

Kasımpaşa Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kasımpaşa Fenerbahçe maç detayları merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Kasımpaşa Fenerbahçe maçını ATV'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca ATV resmi internet sitesi üzerinden veya A Spor internet sitesinden canlı Kasımpaşa Fenerbahçe maçını seyredebilirsiniz.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE MAÇI?

Kasımpaşa Fenerbahçe ZTK grup maçıdır.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç ATV'den canlı olarak izlenebilecek.