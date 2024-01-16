Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupasının heyecanla beklenen müsabakada Kasımpaşa Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kasımpaşa Bandırmaspor maçı şifresiz mi? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Peki, Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ve Bandırmaspor maçı, 16 Ocak Salı günü saat 13.00'da başlayacaktır.

KASIMPAŞA BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Bandırmaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.

KASIMPAŞA BANDIRMASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa-Bandırmaspor maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecektir.