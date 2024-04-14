Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim? VAR'da yabancı hakem mi var?

Karagümrük Fenerbahçe VAR hakemi kim? Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak yabancı hakem ataması yapıldı. Peki, Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim? İşte detaylar...

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE VAR HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçının VAR hakemi Portekizli Andre Narciso oldu.

MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso oturacak. Narciso'ya AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik edecek.