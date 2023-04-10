Karagümrük Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Karagümrük Fenerbahçe maçı özeti izle! Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Karagümrük Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler Fenerbahçe maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Karagümrük Fenerbahçe maç özeti! Karagümrük Fenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte, Karagümrük Fenerbahçe maç özeti!
Karagümrük Fenerbahçe maç özeti! Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Karagümrük Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler Fenerbahçe maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Karagümrük Fenerbahçe maç özeti! Karagümrük Fenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte, Karagümrük Fenerbahçe maç özeti haberimizde...
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Karagümrük - Fenerbahçe maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Karagümrük - Fenerbahçe maçı 2-1'lik Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.
Karagümrük - Fenerbahçe maçı 10 Nisan 2023 (Pazartesi) günü oynandı.
Karagümrük - Fenerbahçe maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.