KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Ağustos) Dolar ne kadar oldu?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 1 Ağustos dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 1 Ağustos dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 1 Ağustos dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar 33,1760 liradan, euro ise 36,0260 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 33,1760 liradan satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro ise 36,0260 liradan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 01 Ağustos 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 42,2800 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 11:13 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 42,1743 TL ve satış fiyatı ise 42,1743 TL oldu.