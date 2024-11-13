KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI | 13 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 13 Kasım altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 13 Kasım altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 2873 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2862 lira, en yüksek de 2888 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2881 liradan işlem görüyor.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.610,0 TL, satış 4.725,3 TL.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2600 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2597 dolar, en yüksek de 2613 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2610 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 2990 liradan alınırken 3030 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN KURU İÇİN TIKLAYINIZ