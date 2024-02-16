Kantinler ihaleye mi çıkarılacak? Kantinler ne olacak? Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Kantinciler ne yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı yeni genelgede kantinciler ile ilgili değişikliklere yer verdi. Kantincilere bilgi verilmeden yayınlanan genelge ise kantinciler tarafından şaşkınlığa yol açtı. Birçok kantinci yeni genelgede yer alan şartlar dolayısıyla ne yapacağını düşünüyor. Peki, kantinler ihaleye mi çıkarılacak? Kantinler ne olacak? Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLER NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni bir genelge yayınladı. Yeni yönetmeliğe göre yapılacak değişiklikler şu şekilde:

Okul kantin kiralamalarında sözleşme süresi 5 yılı, toplam sözleşme süresinin ise 20 yılı aşamayacağına ilişkin düzenleme yapılmış,

Okul aile birliklerinin yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin en fazla 4 kez seçilebileceği hususunda düzenleme yapılarak, bu süre, eğitim öğretim sistemindeki kademeler ile uyumlu hale getirilmiş,

İş yeri açma belgesine sahip olanların okul kantin kiralama ihalelerinde kantincilik alanında alımlarının birliğin bütçe disiplini çerçevesinde sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi ve olağanüstü hallerde desteğe ihtiyaç duyan okulların gereksinimlerine katkıda bulunması hususunda düzenleme yapılmış,

Öğrencilerin gelişimi ve eğitim öğretim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla kantinlerde görsel ve işitsel kite araçlarının kullanımının önüne geçilmiştir.

KANTİNLERİN KİRALANMASI NASIL OLACAK?

Yönetmeliğin 21'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sözleşme süresi biten ve sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getiren mevcut kantin işletmecilerinin talep etmesi ve bu talebin okul aile birlikleri tarafından uygun görülmesi halinde bu kantinler aynı işletmeciye yeniden kiralanabiliyordu. Bakanlık, bunun önüne geçmek için okul aile birliklerinin belirlediği kira ücretini kantincilere sunacak eğer kantinci kira ücretini kabul etmezse kantin ihaleye çıkarılacaktır. Kantinciler aşırı kira artışlarından dolayı birçok okulun ihaleye çıkarılacağı görüşünde. Peki, bu durumda ne olacak?

20 YILLIK SÜRE NASIL HESAPLANIYOR?

20 yıllık sürenin başlangıç tarihi, okul aile birliğinin kantin işletmecisi ile imzaladığı ilk sözleşme tarihidir. 30/05/2005 yılından önce yapılan sözleşmeler 20 yıllık süresinin başlangıç tarihi ise 31/05/2005 tarihi olarak dikkate alınacaktır.