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Juventus maçı hangi kanalda? Juventus PSV maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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Juventus PSV Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Juventus PSV maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Juventus PSV maçını hangi kanal veriyor? İşte Juventus PSV maçı yayın bilgisi!

Juventus PSV maçı hangi kanalda? Juventus PSV Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Juventus PSV maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Juventus PSV maçını hangi kanal veriyor? İşte Juventus PSV maçı yayın bilgisi haberimizde...

JUVENTUS PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus PSV maçı Tabii'den canlı olarak yayınlanacak. Juventus PSV maçını Tabii'den şifresiz izleyebilmeniz için Tabii premium kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Tabii premium sahipleri bu akşamki Juventus PSV maçını şifresiz izleyebilecekler.

JUVENTUS PSV MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus PSV maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç Tabii'den canlı olarak izlenebilecek.

JUVENTUS PSV İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Juventus PSV maçı 11'leri henüz belli olmadı.

JUVENTUS PSV MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus PSV maçı, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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