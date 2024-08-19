Juventus Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus Como CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı?

Juventus Como maçı hangi kanalda? Juventus Como maçına saatler kaldı. Maç öncesi Juventus Como maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Juventus Como maçını hangi kanal veriyor? İşte Juventus Como maçı yayın bilgisi haberimizde!

JUVENTUS COMOMAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus Como maçı S Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Juventus Como maçını S Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için S Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. S Sports kullanıcıları bu akşamki Juventus Como maçını şifresiz izleyebilecekler.

Juventus ile Como arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

JUVENTUS COMOMAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus Como maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Maç S Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

JUVENTUS COMOİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Juventus Como maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kalaaçıklanması bekleniyor.

JUVENTUS COMOMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus Como maçı, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.