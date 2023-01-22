İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Juventus evinde Atlanta'yı konuk edecek.Kırıtik maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki,Juventus - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Atalanta maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Juventus - Atalanta maçının muhtemel 11'leri belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Juventus - Atalanta takımları karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise bu kritik maçın detaylarını merak ediyor. Peki,Juventus - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Atalanta maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Juventus - Atalanta maçının muhtemel 11'leri belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Serie A'da Juventus ile Atalanta karşı karşıya geliyor.15 puan cezası alan Juventus'un 37 olan puanı 22'ye düşürüldü ve 10. sırada yer almaktalar. Son lig maçında Napoli'ye 5 1 kaybeden Juventus Atalanta karşısında kazanmak istiyor.34 puana sahip olan Atalanta son 3 maçını da kazandı. Son 2 maçta 13 gol atan Atlanta'nın deplasman karnesi dikkat çekiyor. Juventus ise taraftarının önünde kazanarak ligde üst sıralara yükselme hedefini sürdürmek istiyor.

JUVENTUS -ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Juventus - Atalanta takımları arasındaki karşılaşma 22 Ocak Pazar(bugün) saat 22:45 te oynanacak.

JUVENTUS -ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Juventus - Atalanta takımları arasındaki maç S Sport 2 kanalında naklen yayınlanacak.

ATALANTA - JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Sportiello; Toloi, Melih, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskiy, Boga; Muriel

Juventus : Szczesny; de Sciglio, de Ligt, Bonucci, Danilo; Rabiot, Locatelli, Zakaria; Dybala; Vlahovic, Morata