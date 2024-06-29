İsviçre İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İsviçre İtalya maçı ne oldu?

İsviçre İtalya maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden İsviçre İtalya maçı oynanıyor. İsviçre İtalya maçı kaç kaç merak ediliyor. İsviçre İtalya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ?

İsviçre İtalya maçı 2-0'lık İsviçre üstünlüğü ile devam ediyor.

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI CANLI YAYIN

İsviçre İtalya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İsviçre İtalya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

İlgili Haberler

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsviçre İtalya maçı saat 19.00'da başlayacak.

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

İsviçre İtalya maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre İtalya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsviçre İtalya maçı Berlin'de, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.