İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

İstanbul Havalimanı'nda karton bardakta satılan çayın fiyatı sosyal medyada tepki çekti. Bir vatandaş, havalimanından aldığı çaya 200 TL ödediğini belirterek yaşadığı duruma tepki gösterdi.

"DIŞARIDA 30-60 TL, BURADA 200 TL"

Çektiği video ile fiyat farkına dikkat çeken vatandaş, "Şu çay dışarıda 30 ila 60 TL arasında, buradan tam 200 TL ödedim. Siz şimdi diyeceksiniz ki 'Bütün havalimanları öyle.' Hayır, öyle değil" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan video sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı havalimanlarındaki yiyecek-içecek fiyatlarının fahiş seviyelere ulaştığını savunan yorumlar yaptı.