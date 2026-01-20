İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda karton bardak çaya 200 TL ödeyen bir vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem olurken, havalimanı fiyatları yeniden tartışma konusu oldu.
- İstanbul Havalimanı'nda bir vatandaş, karton bardakta satılan bir çay için 200 TL ödedi.
- Vatandaş, aynı çayın havalimanı dışında 30 ila 60 TL arasında satıldığını belirtti.
- Vatandaşın çektiği video sosyal medyada gündem oldu ve kullanıcılar havalimanlarındaki yiyecek-içecek fiyatlarını fahiş buldu.
İstanbul Havalimanı'nda karton bardakta satılan çayın fiyatı sosyal medyada tepki çekti. Bir vatandaş, havalimanından aldığı çaya 200 TL ödediğini belirterek yaşadığı duruma tepki gösterdi.
"DIŞARIDA 30-60 TL, BURADA 200 TL"
Çektiği video ile fiyat farkına dikkat çeken vatandaş, "Şu çay dışarıda 30 ila 60 TL arasında, buradan tam 200 TL ödedim. Siz şimdi diyeceksiniz ki 'Bütün havalimanları öyle.' Hayır, öyle değil" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kısa sürede yayılan video sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı havalimanlarındaki yiyecek-içecek fiyatlarının fahiş seviyelere ulaştığını savunan yorumlar yaptı.