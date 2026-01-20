Haberler

İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda karton bardak çaya 200 TL ödeyen bir vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem olurken, havalimanı fiyatları yeniden tartışma konusu oldu.

  • İstanbul Havalimanı'nda bir vatandaş, karton bardakta satılan bir çay için 200 TL ödedi.
  • Vatandaş, aynı çayın havalimanı dışında 30 ila 60 TL arasında satıldığını belirtti.
  • Vatandaşın çektiği video sosyal medyada gündem oldu ve kullanıcılar havalimanlarındaki yiyecek-içecek fiyatlarını fahiş buldu.

İstanbul Havalimanı'nda karton bardakta satılan çayın fiyatı sosyal medyada tepki çekti. Bir vatandaş, havalimanından aldığı çaya 200 TL ödediğini belirterek yaşadığı duruma tepki gösterdi.

"DIŞARIDA 30-60 TL, BURADA 200 TL"

Çektiği video ile fiyat farkına dikkat çeken vatandaş, "Şu çay dışarıda 30 ila 60 TL arasında, buradan tam 200 TL ödedim. Siz şimdi diyeceksiniz ki 'Bütün havalimanları öyle.' Hayır, öyle değil" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan video sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı havalimanlarındaki yiyecek-içecek fiyatlarının fahiş seviyelere ulaştığını savunan yorumlar yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Havalimanında ki yiyecek ve içecek fiyatlarının pahalılığında, Meclis lokantasında ki yiyecek ve içecek ucuzluğunda hiç bir güç baş edemez.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

gerçi dünyanın cevizi bitmez ama siz yemeyin içmeyin o cevizlerden olmayın ben on yıldan fazladır ne lokantaya ne kahveye gittim fiyatlar benim için akıl alacak rakamları geçti börek poğça bile almıyorum.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHarun SİZER:

içme imezsen ölürmüsün yada içince başın göğe mi eriyor

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Harun bey belliki arkadaşlar öpülmekten hoşlanıyor.

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıDi:

Böyle havalimanı yapacağına yapma kardeşim istemiyoruz havalimanıni yazık be biraz halkı düşünün yeter artık

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla



