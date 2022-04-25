İstanbul BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi listesi! 25 Nisan 2022 Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beşiktaş ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 25 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beşiktaş elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 25 Nisan 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beşiktaş ilçesinde 25 Nisan 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AŞIK KEREM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah HAKKI YETEN sk bölgelerinde 25/04/2022 13:00:00 - 25/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-25 13:00:00 2022-04-25 17:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah YENİYOL ÇIKMAZI sk / ETİLER mah BEBEK YOKUŞU, BIYIKLI MEHMET PAŞA, NİSBETİYE, SARIOBA, YAKUPBEY, ÇAL HASAN sk bölgelerinde 25/04/2022 10:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-25 10:00:00 2022-04-25 15:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BAĞARASI, BEBEK HAMAMI, BEBEKÖY, BORNOVA, BÜYÜKBEBEK DERESİ, CEMRE, CEVDETPAŞA, ECZANE ÇIKMAZI, EHRAM YOKUŞU, GERMENCİK, KARAMAN, MANOLYA, MEYGEDE, NEŞE, SELÇUK, YENİYOL ÇIKMAZI, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, ÖZLEMLİ, İNŞİRAH sk bölgelerinde 25/04/2022 10:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-25 10:00:00 2022-04-25 15:00:00 İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah AKAR, KORU, UYGUR, ÇAYIR, ŞEHİT KORHAN ZAĞRALI sk / SİNANPAŞA mah ŞEHİT ASIM sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-25 09:00:00 2022-04-25 15:00:00

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