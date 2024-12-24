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Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
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İşsizlik maaşına zam gelir mi, işsizlik maaşı artar mı 2025?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 30 oldu. Peki, İşsizlik maaşına zam gelir mi, işsizlik maaşı artar mı?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret tutarı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 oldu. Peki, İşsizlik maaşına zam gelir mi, işsizlik maaşı artar mı?

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI 10 BİN OLDU

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesinin ardından işsizlik maaşına da aynı oranda zam geldi. Geçen yıl işsizlik maaşı en düşük 7 bin 940, en yüksek 15 bin 880 TL olarak uygulanıyordu. Bu yıl zammın ardından en düşük işsizlik maaşı 10 bin 332 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 20 bin 644 TL oldu.

GSS PRİMİ ARTTI

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 600 lira olarak uygulanan GSS primi de yeni asgari ücretle birlikte arttı. Zammın ardından GSS primi aylık 781 TL oldu.

KIDEM TAZMİNATI EN AZ 26 BİN LİRA OLDU

Yapılan zamla birlikte 2025 yılı itibariyle işten ayrılacak olan işçilere, emekli olacak olanlara veya diğer haklı sebeplerle işyerinden ayrılanlara en az 26.002 TL kıdem tazminatı ödenecek. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zammı ile belli olacak.

BES KESİNTİSİ 780 LİRAYA ÇIKTI

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi 2024 yılında 600,07 TL olarak uygulanırken; yeni yılda yüzde otuz artışla 780,09 TL'ye olarak işlem görecek.

STAJYER MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2024 yılında stajyer ücretleri 5 bin 100 TL olarak ödenirken; 2025 yılı asgari ücret zammı ile birlikte stajyer maaşı 6 bin 630 TL oldu.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI DA ARTTI

Doğum ve askerlik borçlanması en düşük 213 TL, en yüksek bin 600 TL olarak uygulanırken; zamların ardından askerlik ve doğum borçlanması en düşük 277 TL, en yüksek 2 bin 80 TL olarak kayıtlara geçti.

İşsizlik maaşına zam gelir mi, işsizlik maaşı artar mı 2025?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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