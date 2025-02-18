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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 18 ŞUBAT | İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ, ASKİ baraj doluluk oranları!

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 18 ŞUBAT | İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ, ASKİ baraj doluluk oranları!
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan baraj doluluk oranlarına göre, İstanbul barajlarındaki su seviyesi 18 Şubat itibariyle ne durumda? İstanbul ve Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları...

İstanbul barajlarının doluluk oranları, 18 Şubat 2025 itibarıyla İSKİ tarafından güncellenmiştir. Ankara'da ise ASKİ, barajların mevcut su seviyelerini paylaşmıştır. Peki, İstanbul ve Ankara barajlarında son durum nedir? İşte İSKİ, ASKİ baraj doluluk oranları!

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Şubat 2025 tarihinde saat 09:11 itibarıyla barajların doluluk oranlarını güncellemiştir. Güncel verilere göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı %46,46 olarak kaydedilmiştir. Bu oran, bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş göstermektedir. İSKİ'nin resmi web sitesinde, içme suyu arıtma tesislerinden son bir yılda verilen aylara göre günlük ortalama su miktarları da detaylı olarak paylaşılmaktadır.

(İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 18 Şubat 2025 Salı günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 18 ŞUBAT | İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ, ASKİ baraj doluluk oranları!İSKİ Baraj doluluk oranı

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL(ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 18 ŞUBAT | İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ, ASKİ baraj doluluk oranları!ASKİ Baraj doluluk oranı

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

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