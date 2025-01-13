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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İlk çocuk yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşma yapıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdeler neler? İlk çocuk yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Aile yapısını korumanın önemine vurgu yapan Erdoğan'ın, Aile Yılı kapsamında vereceği müjdeler merakla bekleniyor. Özellikle "İlk çocuk yardımı ne kadar oldu?" sorusu, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, İlk çocuk yardım ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

İLK ÇOCUK YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Eğitim, ahlak, terbiye ve şahsiyet inşası önce ailede başlar. Bilinçli bir anne babanın evinde huzurlu yuvanın çatısı altında büyüyen çocuklar evvela ailelerine daha sonra milletlerine ve insanlığa faydalı örnek kişiler haline gelir. Tarihini, köklerini, kim olduğunu bilen, vizyonu ile çağı iyi okuyabilen bir gençlik hepimizin arzusudur. Çocuklarımızı ve gençlerimiz zararlı akımlardan, zehirli düşüncelerden, sapkın ideolojilerden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Neoliberal kültür akımları sınırları aşarak dünyanın dört bir yanına nüfuz ediyor. Dijital platformlarda yer bulan diziler, filmler, yayınlar ve daha pek çok içerik çoğu zaman kültür erozyonu ve kimlik aşınması gibi telafisi zor süreçlere sebep oluyor.' ifadelerini kullandı.

İlk çocuk yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İLK ÇOCUK YARDIMI KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız.''

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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