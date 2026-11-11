İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, Alpaslan Ortaokulunda öğrencilerle bocce oynadı

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İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Abdulhaluk Çakan, Merkez Alpaslan Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okul bahçesinde düzenlenen Okul Sporları Bocce İl Birinciliği müsabakalarını takip eden Çakan, derece elde etmek için mücadele eden öğrencilerle sohbet ederek müsabakalarda başarılar diledi. Ardından öğrencilerle birlikte bocce oynayarak etkinliğe eşlik etti.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Çakan, eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin görüş, istek ve talepleri dinledi.

Ziyaret kapsamında okulda incelemelerde bulunan Çakan, Okul Müdürü Abdullah Atilla’dan okulda yürütülen çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu