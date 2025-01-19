Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes başladı

Dünyanın beklediği haber geldi! İlk adım saat 17.00'de atılacak
Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü
Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü

Iğdır FK - Boluspor maçı ŞİFRESİZ, CANLI izle! Iğdır FK Boluspor maçı canlı, donmadan izleme linki

Iğdır FK - Boluspor maçı ŞİFRESİZ, CANLI izle! Iğdır FK Boluspor maçı canlı, donmadan izleme linki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır FK - Boluspor maçı ŞİFRESİZ, CANLI izle! Iğdır FK ve Boluspor'un heyecanla beklenen maçı şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maçı donmadan izlemek için verilen linki kullanabilirsiniz.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında, Iğdır FK ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "Iğdır FK - Boluspor maçı şifresiz ve canlı nasıl izlenir?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu heyecan dolu mücadele, 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 13:30'da Iğdır Kışla Semt Sahası'nda oynanacak.

IĞDIR FK BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Iğdır FK - Boluspor karşılaşması, 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 13:30'da başlayacak.

IĞDIR FK - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Resmi yayın hakları gereği, Iğdır FK - Boluspor maçı beIN Sports MAX 2 kanalında şifreli olarak yayınlanacaktır. Maçı şifresiz izlemek mümkün değildir. Yasal ve kaliteli bir yayın deneyimi için beIN Sports aboneliğinizi kontrol edebilir veya güncelleyebilirsiniz.

BEIN SPORTS 2 İZLE

Maçı kesintisiz ve yüksek kalitede izlemek için internet bağlantınızın stabil ve hızlı olduğundan emin olun. beIN Sports'un resmi uygulaması olan beIN Connect üzerinden de maçı mobil cihazlarınızda veya bilgisayarınızda izleyebilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
img

Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdirtmiş
img

Teşkilat Dizisi Oyuncularından MSÜ'ye Davet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi
Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

Ezeli rakibe gidiyor!
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.