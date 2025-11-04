Haberler

İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Galatasaray'da milli oyuncu Yunus Akgün, Ajax maçı öncesi gerçekleştirilen son idmanı tamamlayamadı. Yıldız oyuncu, sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Deneyimli isim, Ajax maçı kadrosunda da yer almadı.

  • Yunus Akgün'ün sol dizindeki sakatlık nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
  • Yunus Akgün, Ajax maçı kafilesinde yer almadı.
  • Yunus Akgün bu sezon 13 maçta 4 gol ve 2 asist yaptı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi.

ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI

Milli oyuncu Yunus Akgün, bugün yapılan son taktiksel çalışmayı ağrıları nedeniyle tamamlamadı. Deneyimli ismin, sol dizindeki sakatlık nedeniyle tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

EN AZ 3 HAFTA YOK

HT Spor'da yer alan habere göre; Sakatlığı ciddi olan Yunus Akgün'ün sahalardan en az 3 hafta uzak kalacağı belirtildi.Yıldız isim, çarşamba günü oynanacak Ajax maçının kafilesinde de yer almadı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Yunus, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

