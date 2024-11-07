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Icardi sakatlandı mı (Galatasaray -Tottenham)?

Icardi sakatlandı mı (Galatasaray -Tottenham)?
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UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk ediyor. Maçta Icardi sedyeyle oyunu terk etti. Peki, Icardi sakatlandı mı (Galatasaray -Tottenham)?

UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İngiltere ekibi Tottenham'ı konuk ediyor. Icardi oyunu sedyeyle oyunu terk ederken Icardi sakatlandı mı, merak edildi.

ICARDİ SAKATLANDI MI

Icardi, maçın sonların doğru rakibe pres yaptığı sırada zorlandı ve yerde kaldı.

Icardi oyunu sedyeyle terk etti.

Icardi hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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