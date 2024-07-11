Üye Girişi
Haberler

Icardi neden yok? LASK Linz maçında Icardi yok mu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Avusturya ekibi LASK Linz ile yapacağı maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbol severler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Icardi neden yok? LASK Linz maçında Icardi yok mu?

Lask Linz - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Birçok kişi LASK Linz- Galatasaray maçının saatini araştırıyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşması oynayacak. Peki, Icardi neden yok? LASK Linz maçında Icardi yok mu?

LASK LİNZ-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

LASK Linz-Galatasaray hazırlık maçı bu akşam 20:30'da başlayacak.

LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

LASK Linz-Galatasaray arasında oynanacak mücadele Avusturya'nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.

D SMART GO CANLI İZLEMELİNKİ VAR MI?

D Smart'ta Galatasaray maçı izlemek için D Smart resmi sayfasına girerek üyelik işlemlerini tamamlamalısınız.

LASK LİNZ MAÇINDA ICARDİ YOK MU?

Mauro Icardi LASK maçı ilk 11'nde yer almadı.

Icardi neden yok? LASK Linz maçında Icardi yok mu?

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Galatasaray Avusturya LASK Linz Futbol Linz Futbol Gündem Spor Haberler

Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık

 Adana'da korkunç olay! Belediye işçisi, evine davet ettiği çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da korkunç olay! Belediye işçisi, evine davet ettiği çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü

 Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler

Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title