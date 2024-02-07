Genç Üniversiteli Desteği projesi kapsamında İBB burs ödemesi araştırılıyor ve İBB burs ödeme tarihleri ne zaman, hangi tarihte yatırılacak? Soruları ile birlikte gündeme geliyor. İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gönderilen sms ile birlikte burs ödemesi duyuruluyor. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak? İBB burs ödeme tarihleri ne zaman, hangi tarihte yatırılacak?

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sunulan burs programıyla ilgili güncel bilgilere göre, ilk taksit ödemeleri 20 Aralık tarihinde başlamıştı. Öğrencilerin ikinci taksit ödemeleri için Şubat ayına yönelik bir tarih belirtilmemiş olsa da, ödemelerin gerçekleştiği zamanda öğrenciler SMS ile bilgilendirileceği belirtilmiştir. İBB bursu, toplamda 7 bin 500 TL olarak verilmekte olup, bu miktar 3 taksit halinde ödenmektedir. Her bir taksitin değeri 2.500 TL'dir. Öğrencilerin burs ödemelerini ne zaman alacaklarına ilişkin kesin bir bilgi verilmemiş olsa da, ikinci taksitin Şubat ayında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.