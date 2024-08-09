Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks kadınlar 54 kilogram final müsabakası Roland Garros Stadyumu'nda yapıldı. Müsabaka sonunda milli sporcu Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı. Peki, Hatice Akbaş kimdir? Milli boksör Hatice Akbaş kaç yaşında, nereli? Hatice Akbaş'ın hayatı ve kariyeri...

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

Hatice Akbaş 1 Ocak 2002 doğumludur. Horoz sıklet (54 kg) kategorisinde mücadele eden Türk Olimpiyatları gümüş madalyalı, dünya ve Avrupa şampiyonu kadın boksördür.

Hatice Akbaş, dokuz yaşında babasının Malatya'da açtığı spor salonunda boksa başladı.

2016 yılında Türkiye'nin Ordu kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 22 Mart 2022'de Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 2022 Avrupa U22 Boks Şampiyonası'nda sinek sıklet (50-52 kg) kategorisinde şampiyon oldu.

HATİCE AKBAŞ KARİYERİ

20 Mayıs 2022'de, Türkiye İstanbul'da horoz sıklet finalinde Romanya'dan Lacramioara Perijoc'u yenerek Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda 54 kg kategorisinde altın madalya kazandı. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. 30 Haziran 2023'te Polonya'nın Nowy Targ kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Akbaş, Fenerbahçe Boks'un bir üyesidir.

Polonya'nın Nowy Targ kentindeki Nowy Targ Arena'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda, ilk turu atlayarak kadınlar horoz siklet kategorisinde yarı finale yükseldi ve ikinci turda Macar Hanna Lakotár'ı 5-0, çeyrek finalde ise İtalyan Sirine Charaabi'yi 4-1 yendi. Yarı finalde Rumen Lacramioara Perijoc'a 3-2 yenildi ve bronz madalya kazandı. 2024 Yaz Olimpiyatları için kota kazandı.

2024 Yaz Olimpiyatları'nın ilk maçı olan 32'li turda Büyük Britanyalı boksör, Charley Davison'ı yenerek son 16 turuna yükseldi.

HATİCE AKBAŞ DİĞER BAŞARILARI

2023 Avrupa Oyunları 54 kg Bronz Madalya

2022 Akdeniz Oyunları 54 kg Altın Madalya

2022 Dünya Şampiyonası 54 kg Altın Madalya