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Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı?

Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı?
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GS-FB derbi maçında Ziyech var mı? Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi kadrolar merak konusu oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçının başlamasıyla birlikte eksik oyuncuların durumu gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağını sorguluyor. Peki, Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı?

Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi öncesinde kadrolar merakla takip ediliyor. Maçın başlamasıyla birlikte eksik oyuncuların durumu gündeme gelirken, sarı-kırmızılı taraftarlar Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağını sorguluyor. Ziyech'in durumu maç öncesi araştırılmaya başlandı. Hakim Ziyech neden kadroda yok? Hakim Ziyech sakat mı yoksa cezalı mı?

HAKIM ZIYECH DERBİDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisi süren Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinde kadroya dahil edilmeyecek.

Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı?Hakim Ziyech

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE ZIYECH VAR MI?

Hakim Ziyech'in sakatlığı nedeniyle derbi kadrosunda yer almayacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan, Icardi sakatlık sonrası takımla antrenmanlara geri döndü, ancak maç kadrosunda olup olmayacağına Okan Buruk karar verecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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