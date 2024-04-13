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Hakan Hatipoğlu elendi mi? Hakan Hatipoğlu neden yok?

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Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, programın dün yayınlanan bölümü sonrası arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Hakan Hatipoğlu elendi mi? Hakan Hatipoğlu neden yok?

HAKAN HATİPOĞLUELENDİ Mİ?

Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğan Türk sutopu oyuncusu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Eğitim hayatını Işık Üniversitesi İşletme Bölümü ve Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Ünlü yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un yarışmacılarından Gizem Akın ile evlendi. Hakan Hatipoğlu, televizyon dünyasında da tanındı. 2010 yılında Show TV'de yayımlanan Survivor Kızlar - Erkekler ve 2015'te TV8'de yayımlanan Survivor All Star gibi popüler yarışmalara katıldı. Survivor All Star'da 17 hafta ve 124 gün boyunca adada kalarak yarışmada 6. oldu.

HAKAN HATİPOĞLU ELENDİ Mİ?

Hakan Hatipoğlu, Yaman Keleş, Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz ile eleme potasına girdi. Survivor'ın 12 Nisan 2024 Cuma günü yayınlanan bölümünde düello oyununu kaybeden Hakan Hatipoğlu adaya veda etti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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