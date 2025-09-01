Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a geliyor mu, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'la anlaştı mı?

Aslan'da Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Taraftarların merakla takip ettiği süreçte, Galatasaray'ın yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardığı yönünde iddialar gündeme geliyor. Peki, Çalhanoğlu'nun Galatasaray forması giymesi kesinleşti mi?

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'A GELİYOR MU?

SAFA KAAN ÖZTÜRK

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile tüm detaylarda anlaşmaya vardı. Şimdi tek pürüz Inter'in bonservis beklentisi. Oyuncunun bu süreçte çok yoğun bir çabası var ve taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

TİVİBU SPOR

Sarı-kırmızılı ekip, milli yıldızla anlaşmaya vardı. Çalhanoğlu'nun bu sezon kiralık olarak Galatasaray forması giymesi de ihtimaller arasında değerlendiriliyor.

VOLKAN KILIÇ

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile prensipte el sıkıştı. Bu gelişmenin ardından milli futbolcunun İstanbul planı öne çekildi. Hakan, gece saatlerinde uçağa binerek Inter yönetimiyle bonservis görüşmesi yapacak. Eğer Galatasaray ve Inter, bonservis konusunda mutabık kalırsa transfer resmiyet kazanacak.

HAZAR BÜYÜKA

Hakan Çalhanoğlu aslında sabah saatlerinde Milli Takım kampı için İstanbul'a gelecekti, ancak uçuşunu akşam saatlerine kaydırdı. Gün boyu menajeriyle birlikte Inter yönetimine baskı yaparak Galatasaray'a transfer sürecini hızlandırmaya çalıştı. Kısacası, sarı-kırmızılı formayı giyebilmek adına tüm imkanlarını zorluyor. Inter'in belirli bir seviyede bonservis bedeline onay vermesi halinde, Galatasaray bu transferi noktalamış olacak.